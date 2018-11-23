Совфед одобрил введение налога для самозанятых

Совет Федерации Федерального собрания РФ сегодня одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения самозанятых граждан.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, данный законопроект был поддержан в первом чтении Госдумой.

По информации ТАСС, эксперимент будет продолжаться с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года и коснётся граждан, получающих доход от своей деятельности, однако не имеющих работодателя и не привлекающих наёмных работников по трудовым договорам. Предполагается, что первыми уплачивать налоги по новым правилам смогут физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

"Принятие закона должно способствовать выведению из тени самозанятых граждан, легализации их деятельности, своевременному исполнению обязанностей налогоплательщика и упорядочению налоговых поступлений", — говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Уточняется, что доход от реализации товаров и услуг физлицам будет обкладываться налогом в размере 4%, а в случае с юрлицами и ИП — 6%. Кроме того, плательщикам налога для самозанятых даётся право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов.