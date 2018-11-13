"Максимально простой режим с минимальным налогом": Госдума поддержала эксперимент над самозанятыми

Госдума поддержала принятие во втором чтении законопроекта о введении специального налогового режима в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Эксперимент над самозанятыми в этих регионам рассчитан на 10 лет – до 31 декабря 2028 г., передает корреспондент Накануне.RU.

"Это максимально простой режим с минимальным налогом", - охарактеризовал экспериментальный режим глава комитета по бюджету Андрей Макаров.

Законопроект вводит понятие "профессиональный доход", которое подразумевает доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества. Постановка на учет самозанятого в налоговой службе осуществляется через регистрацию в мобильном приложении, в нем же осуществляется обмен документами с ФНС.

Налоговая ставка для участников эксперимента составит 4% с доходов, полученных от реализации товаров физлицами, и 6% с доходов, полученных от реализации товаров индивидуальным предпринимателям для использования при ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам.

Полтора процента из 4% будет зачисляться в фонд обязательного медицинского страхования.

Ко второму чтению комитет доработал законопроект: разрешил участникам эксперимента, осуществляющим предпринимательскую деятельность сразу в нескольких регионах со специальным налоговым режимом, самостоятельно выбирать, на территории которого из них ведется деятельность. Менять свое решение физлицо сможет раз в год.

"Закон вызвал бурную реакцию, но не сам закон, о представления о нем. Звучали слова о том, что мы предлагаем режим, но завтра его отменят. Поэтому предлагается норма – мы фиксируем налоговые условия на 10 лет. В течение этих 10 лет эти налоговые условия не могут быть ухудшены", - подчеркнул Андрей Макаров.