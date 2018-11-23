Уволился очередной заместитель губернатора Курганской области

Уволился еще один заместитель губернатора Курганской области Эдуард Гусев, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правительстве региона.

Он работал в должности директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Стоит отметить, что Гусев - уже седьмой заместитель главы региона, который отправился в отставку.

Ранее в разговоре с Накануне.RU депутат Курганской областной думы Виктор Семенов, комментируя отставки заместителей главы региона, отметил, что уровень Гусева - районный.

В данный момент из старой команды экс-главы Зауралья Алексея Кокорина на должностях замгубернатора остались лишь начальник Финансового управления региона Елена Лукашук и первый замгубернатора, директор департамента АПК Сергей Пугин.