"Это болото надо было давно шевелить". В Зауралье прогнозируют продолжение кадровых чисток

Впервые за многие годы в правительстве Курганской области началось массовое сокращение заместителей губернатора - только за последние две недели свои посты покинули шесть замов. Связаны эти отставки с приходом нового врио главы Зауралья Вадима Шумкова, которого в начале октября вместо Алексея Кокорина назначил президент России Владимир Путин.

В кулуарах правительства этой "вселенской чистки", как называют ее чиновники, боялись больше всего: первым в отставку 24 октября ушел директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов. Сообщалось, что чиновник принял данное решение "по собственному желанию", однако это официальная приставка - лишь формальность, которая на самом деле не соответствует действительности.

"Никто с таких должностей сам не уходит. Все правительство знает, что было предложено. Отказ - как расстрел на месте. Да никто бы и не стал спорить с новым главой региона. Просто ушли и все", - сообщил Накануне.RU свое мнение один из высокопоставленных чиновников в правительстве Курганской области.

Стоит отметить, что на место Константинова Шумков назначил своего давнего тюменского соратника (Вадим Шумков - бывший заместитель губернатора Тюменской области по инвестициям - прим. ред.) Андрея Саносяна, который за последний год успел поработать и в Тюмени, и даже в Севастополе - последние несколько месяцев он трудился в должности директора департамента экономического развития крымского города. Согласно новой ротации кадров в правительстве Курганской области, Саносян сразу стал первым замом Шумкова наряду с замом по АПК Сергеем Пугиным.

К Константинову у Шумкова неприятные вопросы появились сразу же после того, как новый глава региона начал знакомиться с делами области. Например, в поездке в Варгашинский район на заводе специального и противопожарного оборудования Шумков задал Константинову ряд вопросов, на которые чиновник не смог найти внятного ответа. Позже похожая ситуация повторилась и на заседании правительства Зауралья. Увидев неэффективность работы Константинова, Шумков решил, что чиновник должен уйти в отставку.

После Константинова свое место потерял и вообще никому неизвестный в Кургане чиновник, тоже замгубернатора, только по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин. Интересный факт, что рабочее место Зубрина находилось в Москве, в Зауралье же он почти не появлялся. Чем занимался чиновник в столице - тоже осталось тайной. Вадим Шумков после увольнения Зубрина вообще ликвидировал данную должность, посчитав, что от нее просто мало толку.

Следующие отставки произошли практически одновременно - за минувшие выходные и первый рабочий день недели заявления также "по собственному желанию" написали сразу четыре зама Шумкова: Виктор Сухнев, Александр Карпов, Роман Ванюков и Константин Ермаков.

Сухнев пришел в правительство с должности главы Каргапольского района региона - он находился в дружеских отношениях с бывшим губернатором Алексеем Кокориным еще со времен мэрства Кокорина в Шадринске. В правительстве всегда говорили, что Сухнев не способен решать задачи оперативно в силу возраста - сейчас экс-чиновнику 66 лет. Что касается Александра Карпова, который был замом по социальной политике, и Ванюкова - зама по ЖКХ, тут все просто: Вадим Шумков не увидел в их деятельности положительных результатов.

"Чего греха таить - у нас осталось то всего три зама: это Сергей Пугин (первый замгубернатора по АПК - прим .ред.), Эдуард Гусев (директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды - прим. ред.) и Елена Лукашук (начальник финансового управления в ранге заместителя главы региона - прим. ред). Лукашук пока, на мой взгляд, не плохо справляется, она специалист. Пугин также. Гусев - это человек, пришедший с командой бывшего губернатора Алексея Кокорина, он районного уровня. Он тоже, думаю, не выдержит, если по прогнозам говорить", - сообщил Накануне.RU депутат Курганской областной думы Виктор Семенов.

Говоря о Шумкове, Семенов отметил, что у человека "действительно хорошая планка".

"Наше болото надо было давно пошевелить. У нас сейчас работают люди, та команда, которая была набрана еще 10-15 лет назад, которые сидят хорошо на местах, перед ними есть задачи, которые они выполняют. И сами варятся в своем соку. В бизнесе есть одно выражение... Вообще, бизнес - это эскалатор, идущий вниз. И если остановился, ты автоматом на этом эскалаторе уехал вниз. И у нас схема-то такая же, а мы привыкли уже - сидим, бумажки перебираем, отчеты готовим. Мы уже заранее в прошлом году спрогнозировали падение доходов бюджета, например. Кому это понравится?", - говорит Семенов.

Парламентарий считает, что новый глава региона делает все правильно.

"Нужно ставить тех людей, у которых видение будет другое, которые умеют решать поставленные задачи и вести за собой коллектив. Есть человек слова, а есть человек дела. Есть, кто это слово дал. А у нас половина правительства - люди, которые умеют говорить, но с делами что-то не то", - заключил Виктор Семенов.

В начале ноября также стало известно, что в Курганской области будут менять структуру регионального правительства - депутаты зауральского парламента уже рассмотрели этот вопрос на внеочередном заседании думы и проголосовали "за". Впервые за всю историю Зауралья в правительстве появится должность вице-губернатора. Также число первых замов сократится с трех до двух.

"В Курганской области ушли в отставку кураторы именно тех направлений, которых обычно заменяют после прихода в регион нового руководителя. Это заместители губернатора, отвечающие за экономику и внешнеэкономические связи, а также куратор социальной политики и и.о. заместителя губернатора - директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Работа экономического блока, как правило, является одним из маркеров, по которым оценивают деятельность главы региона в Центре", - сообщил Накануне.RU свою точку зрения ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Он считает, что в социальной сфере аккумулируются серьезные объемы бюджетных средств, а вопросы строительства и госэкспертизы серьезно затрагивают интересы региональных элит, пост куратора этого направления в большинстве регионов либо переходит к очень близким соратникам губернатора, либо становится важным предметом для торга с влиятельными игроками.

"Опыт показывает, что после ухода предыдущего губернатора кураторов всех названных выше отраслей от замены могут защитить очень влиятельные союзники, либо ограниченность кадровых резервов, которыми может воспользоваться новый руководитель региона.

После того, как врио главы Курганской области Вадим Шумков посетил Звериноголовскую центральную районную больницу и прямо заявил о "явных просчетах руководства профильного департамента", возрастают риски для врио директора департамента здравоохранения Ларисы Кокориной", - сообщил Нейжмаков.

Аналитик добавил, что из-за того, что чиновники, курирующие здравоохранение в регионах, очень часто оказываются в центре внимания критиков, врио губернатора может и не спешить с оргвыводами в отношении руководства этого департамента.

"Ведь любой новый чиновник, пришедший на этот пост, тем более в экономически проблемном регионе, неизбежно также окажется под ударом публичной критики", - отметил Михаил Нейжмаков.

Депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин считает, что проблем в Курганской области достаточно много, но их было меньше, если бы решение тех или иных вопросов "у отставников" не оставалось на уровне затянутого рассмотрения.

"Обещанные инвестиции где? Решение вопросов по льготам учителям и медикам, решение вопросов аварийного и ветхого жилья, вопросы капремонтов, тарифы и цены и коррупционные дела. Люди устали уже ждать каких-то перемен. Конечно, многое зависит от принятых решений на федеральном уровне и здесь, конечно, очень трудно найти правильный взвешенный путь решения, чтобы угодить всем", - считает народный избранник.

По мнению Ярушина, в отставках замов губернатора нет ничего нового.

"Пришел новый человек, если бы все осталось так, как есть, то это повторился бы похожий приход Алексея Кокорина и результатов бы никаких не принес, а впереди - сложная избирательная кампания, в которой ЛДПР будет активно участвовать, примеры победы уже есть. Поэтому - только реальная замена там, где были минусы и недоработки", - сказал Ярушин.

Депутат предположил, что кадровые перестановки и замены руководителей продолжатся, и в ближайшее время будет несколько новых корректировок.