В екатеринбургской школе №19 ученики заболели острой кишечной инфекцией

В средней школе №19 в Екатеринбурге заболели несколько учеников. Обстоятельства выясняет Роспотребнадзор.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, среди учащихся зарегистрировано три случая острой кишечной инфекции. Специалистами управления начато эпидемиологическое расследование.

В школе проводится дезинфекция санузлов, обеденного зала, пищеблока и учебных кабинетов. Также проходит обследование сотрудников пищеблока и лиц, занимающихся сервировкой столов - их проверяют на возбудители инфекционных заболеваний.

Как добавили в Роспотребнадзоре, с 17 по 23 ноября школьники обучаются в дистанционном режиме. Ситуация находится на контроле областного управления.

Как сообщало Накануне.RU, недавно старшеклассник из екатеринбургской гимназии №9 заболел туберкулезом.