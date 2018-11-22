На скандальном предприятии "Золушка", которое поставляет питание в школы, прошли обыски

Второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Свердловской области провёл выемку финансовых документов на скандальном предприятии "Золушка". Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, 21 ноября была начата проверка.

"Выполняются иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления и установлению конкретных подозреваемых лиц. расследование уголовного дела продолжается", - добавили в СК.

Отметим, что "Золушка" появлялась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. Учебное заведение было закрыто на карантин. Выяснилось, что организацией питания детей там занималось предприятие "Золушка". Кроме того, в июле этого года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Тогда в деятельности предприятия выявили нарушения федерального законодательства о закупках, о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Ранее СК возбудил очередное уголовное дело в отношении руководства ЕМУП "Золушка" по двум статьям - части 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").