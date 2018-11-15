15 Ноября 2018
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Старшеклассник из екатеринбургской гимназии слег с туберкулезом

В Екатеринбурге школьник заболел туберкулезом. Все случилось в гимназии №9, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что ученик старших классов заболел еще в первых числах ноября. 2 числа на официальном сайте гимназии появилось объявление, что в связи с профилактическими мероприятиями и дезинфекцией против инфекционных заболеваний во всех помещениях здания гимназии 6 ноября объявляется дистанционным учебным днем.

Что касается заболевшего школьника, он проходит лечение в больнице. О ситуации были уведомлены родители всех учеников. Одноклассники и педагоги прошли обследование, больше заболевших нет. Сейчас учебный процесс идет в обычном режиме.

Как сообщало Накануне.RU, в августе этого года в уральском городе Краснотурьинске у работницы роддома было обнаружено тяжелое инфекционное заболевание - туберкулез легких в открытой форме. Прокуратура организовала проверку, а в родильном доме была проведена генеральная дезинфекция. Сразу после выявления заболевания женщину отстранили от работы.

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Старшеклассник из екатеринбургской гимназии слег с туберкулезом

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Теги: гимназия, школьник, туберкулез, Екатеринбург



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