23 Ноября 2018
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Экономика Тюменская область

Тюменская облдума за 15 минут приняла самый большой бюджет за последние 10 лет

Депутаты Тюменской областной думы в третьем окончательном чтении приняли главный финансовый документ региона. Как передает корреспондент Накануне.RU, всего у народных избранников рассмотрение вопросов заняло не более 15 минут. При этом представители оппозиции не стали задавать вопросов и отказались от выступлений и прений.

Примечательно, но, по словам замгубернатора Татьяны Крупиной, консолидированный бюджет составит в 2019 году без малого 191 млрд руб. "Это самый большой объем бюджета за последние 10 лет", - подчеркнула она.

Однако оппоненты "партии власти" при голосовании не поддержали бюджет: три человека были против, а еще четверо воздержались. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил депутатов, подчеркнув, что такое быстрое рассмотрение бюджета указывает на то, что ранее была проделана большая работа на согласительных комиссиях.

"Есть еще вопросы, которые мы не учли, но по ходу мы все возьмем в работу", - добавил глава региона.

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Тюменская облдума за 15 минут приняла самый большой бюджет за последние 10 лет

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Теги: бюджет Тюменской области, депутаты, заседание



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