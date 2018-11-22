Тюменские депутаты приняли областной бюджет с рекордным дефицитом в первом чтении

Тюменская областная дума рассмотрела бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как передает корреспондент Накануне.RU, бюджет народным избранникам представила замгубернатора Татьяна Крупина тоном ведущей церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сухие цифры разбавила лирическими вставками.

"Ради чего это делается? Ради жизни и гармонии и блага для человека, — добавляла она. — Жизнь должна быть интересной и наполнена смыслом".

Говоря о тратах на экологию, Крупина призвала к "достижению гармонии с природой".

Общий объем доходов запланирован на сумму в 141 млрд руб., а расходы на уровне 163 млрд руб., при этом дефицит составит рекордную сумму — 22,3 млрд руб. Как отметили авторы главного финансового документа, частично покрывать долг областное правительство планирует за счет переходящих остатков и выпуском ценных бумаг на 5 млрд руб.

После доклада депутат от ЛДПР Глеб Трубин поинтересовался судьбой субсидий из федерального бюджета, посетовав, что эта помощь сокращается.

Докладчик заверил, что программы по национальным проектам будут софинансированы на уровне 27% для Тюменской области, по крайней мере, в 2019 году.

А его коллега по фракции Артем Зайцев спросил про модернизацию птицефабрики "Боровская", которая терпит убытки. Представитель правительства заявил, что область окажет помощь в реконструкции предприятия и об убытках судить рано.

Во время прений всплыл резкий скачок доходов от налога для физических лиц. Выяснилось, что некий "богатый буратино", как назвала его депутат-коммунист Тамара Казанцева, сдал в казну сразу 3 млрд рубй. Кто этот загадочный богач и воротила, никто не знает.

Думские "жириновцы" раскритиковали низкий уровень регионального материнского капитала и отсутствие в Тюмени федеральной выставки, как в Екатеринбурге.

"Фракция ЛДПР не может голосовать за такой бюджет", — заявили либерал-демократы.

"Единороссы" попытались переубедить коллег из оппозиции, но тщетно.

"Я не хотел выступать, но вынудили. Все, что предлагала фракция ЛДПР в бюджет, было учтено... Я не понимаю логики вообще", — разразился депутат Юрий Конев.



В зале присутствовал новый ГФИ Дмитрий Кузьменко

В целом острых вопросов при рассмотрении не прозвучало, так как все нюансы были отшлифованы еще накануне на встрече депутатов с губернатором и на согласительных комиссиях.

В итоге главный финансовый документ большинством голосов одобрили, однако "против" выступили три депутата, еще четыре народных избранника воздержались.

Отметим, что окончательно главный финансовый документ будет утвержден уже завтра во втором и третьем чтении на отдельном заседании думы.