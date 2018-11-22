22 Ноября 2018
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Политика Тюменская область Уральский ФО

Тюменские депутаты приняли областной бюджет с рекордным дефицитом в первом чтении 

Тюменская областная дума рассмотрела бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Как передает корреспондент Накануне.RU, бюджет народным избранникам представила замгубернатора Татьяна Крупина тоном ведущей церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сухие цифры разбавила лирическими вставками.

"Ради чего это делается? Ради жизни и гармонии и блага для человека, — добавляла она. — Жизнь должна быть интересной и наполнена смыслом".

Говоря о тратах на экологию, Крупина призвала к "достижению гармонии с природой".

Общий объем доходов запланирован на сумму в 141 млрд руб., а расходы на уровне 163 млрд руб., при этом дефицит составит рекордную сумму — 22,3 млрд руб. Как отметили авторы главного финансового документа, частично покрывать долг областное правительство планирует за счет переходящих остатков и выпуском ценных бумаг на 5 млрд руб.

Александр Моор, Сергей Сарычев(2018)|Фото: Накануне.RU

После доклада депутат от ЛДПР Глеб Трубин поинтересовался судьбой субсидий из федерального бюджета, посетовав, что эта помощь сокращается.

Докладчик заверил, что программы по национальным проектам будут софинансированы на уровне 27% для Тюменской области, по крайней мере, в 2019 году.

Артем Зайцев, депутат Тюменской областной думы(2018)|Фото: Накануне.RU

А его коллега по фракции Артем Зайцев спросил про модернизацию птицефабрики "Боровская", которая терпит убытки. Представитель правительства заявил, что область окажет помощь в реконструкции предприятия и об убытках судить рано.

Во время прений всплыл резкий скачок доходов от налога для физических лиц. Выяснилось, что некий "богатый буратино", как назвала его депутат-коммунист Тамара Казанцева, сдал в казну сразу 3 млрд рубй. Кто этот загадочный богач и воротила, никто не знает.

Думские "жириновцы" раскритиковали низкий уровень регионального материнского капитала и отсутствие в Тюмени федеральной выставки, как в Екатеринбурге.

Наталья Казанцева, депутат Тюменской областной думы(2018)|Фото: Накануне.RU

"Фракция ЛДПР не может голосовать за такой бюджет", — заявили либерал-демократы.

"Единороссы" попытались переубедить коллег из оппозиции, но тщетно.

"Я не хотел выступать, но вынудили. Все, что предлагала фракция ЛДПР в бюджет, было учтено... Я не понимаю логики вообще", — разразился депутат Юрий Конев.

Дмитрий Кузьменко, ГФИ по Тюменской области (2018)|Фото: Накануне.RU
В зале присутствовал новый ГФИ Дмитрий Кузьменко

В целом острых вопросов при рассмотрении не прозвучало, так как все нюансы были отшлифованы еще накануне на встрече депутатов с губернатором и на согласительных комиссиях.

В итоге главный финансовый документ большинством голосов одобрили, однако "против" выступили три депутата, еще четыре народных избранника воздержались.

Отметим, что окончательно главный финансовый документ будет утвержден уже завтра во втором и третьем чтении на отдельном заседании думы.

Виктор Рейн, депутат Тюменской областной думы(2018)|Фото: Накануне.RU

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Тюменские депутаты приняли областной бюджет с рекордным дефицитом в первом чтении 

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Теги: бюджет Тюменской области, доходы, расходы, бюджет 2019, депутаты тюменской областной думы



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