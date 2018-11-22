22 Ноября 2018
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Девять сирийцев заочно арестованы по обвинению в убийстве пилота Пешкова

Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота Олега Пешкова. Они объявлены в международный розыск.

Решение о заочном аресте оспорил адвокат только одного фигуранта дела. Мосгорсуд оставил его без изменения, передает РИА Новости.

Напомним, российский самолет Су-24 был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли.

Штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой. В результате спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.

Ранее сообщалось, что власти Турции взяли под стражу двух пилотов, сбивших российский Су-24. Летчики участвовали в попытке госпереворота, которая произошла в июле 2016-го.

В июле турок Серкан Куртулуш, подозреваемый в причастности к убийству российского пилота, был арестован в Грузии по обвинению в создании преступной организации, нападениях, поджогах и шантаже.

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Девять сирийцев заочно арестованы по обвинению в убийстве пилота Пешкова

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Теги: олег пешков, сирийцы, арест



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