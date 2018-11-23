СК впервые опубликовал видео с места гибели летчика Олега Пешкова

Следственный комитет РФ опубликовал видео и кадры с места крушения бомбардировщика СУ-24М в Сирии, при котором погиб пилот Олег Пешков.

Напомним, российский самолет был сбит 24 ноября 2015 года над территорией Сирии турецким самолетом F-16. Экипаж успел катапультироваться, однако командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиков с земли.

Штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой. В результате спасательной операции погиб морпех Александр Позынич.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, установлены районы, с которых велся огонь по катапультировавшимся летчикам. Также найдено помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Олега Пешкова.

22 ноября Басманный суд заочно арестовал девять сирийцев, обвиняемых в убийстве российского пилота. Они объявлены в международный розыск. Среди прочего им вменяется глумление над телом умершего.

Ранее сообщалось, что власти Турции взяли под стражу двух пилотов, сбивших российский Су-24. Летчики участвовали в попытке госпереворота, которая произошла в июле 2016-го.