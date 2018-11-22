22 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом

Международные следователи игнорируют данные России по MH17

Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, которые передала Россия.

Как заявил РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, информация, которую РФ предоставляла, не востребована".

Например, нет реакции на переданные два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения, отметил дипломат.

Также никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет.

В сентябре Минобороны РФ обнародовало документы, содержащие информацию об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты 9М38 ЗРК "Бук", которой в 2014 году на Украине был сбит малайзийский Boeing-777.

Ведомство, проанализировав серийный номер, установило боевой номер изделия и часть, в которую она была направлена. Ракета после ее изготовления была направлена в войсковую часть Украинской ССР и после распада Союза осталась на вооружении украинских ВС.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявляли, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска.

Малазийский Boeing-777 разбился на Украине 17 июля 2014 года. Рейс МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Международные следователи игнорируют данные России по MH17

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Теги: MH17, Александр Шульгин, Нидерланды



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