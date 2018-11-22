Международные следователи игнорируют данные России по MH17

Международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing рейса MH17, которые передала Россия.

Как заявил РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, информация, которую РФ предоставляла, не востребована".

Например, нет реакции на переданные два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения, отметил дипломат.

Также никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет.

В сентябре Минобороны РФ обнародовало документы, содержащие информацию об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты 9М38 ЗРК "Бук", которой в 2014 году на Украине был сбит малайзийский Boeing-777.

Ведомство, проанализировав серийный номер, установило боевой номер изделия и часть, в которую она была направлена. Ракета после ее изготовления была направлена в войсковую часть Украинской ССР и после распада Союза осталась на вооружении украинских ВС.

Напомним, в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявляли, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска.

Малазийский Boeing-777 разбился на Украине 17 июля 2014 года. Рейс МН17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.