Нидерланды намерены подать на Россию в международный суд по делу о крушении MH17

Правительство Нидерландов не устроила позиция России в деле о крушении малазийского Boeing рейса MH17.

Кабмин страны намерен изучить возможность передачи дела в международный суд, говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока в парламент.

По его словам, Нидерланды и Австралия обращались к России с целью обсудить ее ответственность за крушение рейса MH17, сообщает "Интерфакс".

Блок сообщает, что спустя полгода РФ так и не признала себя виновной в гибели рейса и не связалась с властями двух стран, чтобы обсудить свою ответственность.

Ранее российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявлял, что международные следователи не реагируют на данные по катастрофе, которые передала Россия.

Например, нет реакции на переданные два года назад необработанные радарные данные об обстановке в районе крушения, отметил дипломат. Также никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет.

Напомним, ранее Европейский совет призывал Россию"принять ответственность" и сотрудничать в расследовании крушения рейса MH17 на Украине.

Заявление прозвучало после того, как в Международной следственной группе, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая самолет, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в районе Курска.

В сентябре Минобороны РФ обнародовало документы, содержащие информацию об изготовлении и дальнейшей судьбе ракеты 9М38 ЗРК "Бук", которой в 2014 году на Украине был сбит малайзийский Boeing-777.