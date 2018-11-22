22 Ноября 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

"Эсеры" и коммунисты Ямала выступили против бездефицитного бюджета на трехлетку

Депутаты заксобрания Ямала приняли бюджет на 2019 и плановые 2020-21 гг., передает корреспондент Накануне.RU.
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В 2019 г. доходы и расходы составят 175 млрд 200 млн 336 тыс. руб., 2020 г. – 181 млрд 914 млн 918 тыс. руб., 2021 г. – 190 млрд 567 млн 707 тыс. руб. Все три бюджета – бездефицитные.

Заместитель губернатора Ямала Александр Калинин рассказал, что по итогам года экономический прирост от запуска производства СПГ составит 13%. В 1,5 раза вырос экспортный товарооборот. Реальная зарплата без учета инфляции выросла на 6%. Уровень бедности к концу года снизится до 6,9%.

Ожидаемый прирост ВРП в 2018 г. – 5%, в ближайшие годы он будет расти еще на 2% в год. С 2019 г. округ ожидает новую волну освоения месторождений. Численность занятых в округе – 420 тыс. человек, в ближайшие три года будет незначительное снижение из-за завершения крупных проектов – в декабре будет запущена третья очередь завода "Ямал СПГ", заявил Калинин. К концу 2021 г. уровень бедности должен снизиться до 5%.

"Бюджет является не только социальным, но и инвестиционным. Деньги пойдут, в частности, на развитие всех сфер образования. Расходы на культуру в среднесрочном периоде составят 19 млрд руб. В бюджете заложены деньги на реализацию мероприятий Года театра, каким объявлен 2019 в России. На жилищные субсидии молодым семьям в среднесрочной перспективе направят 2,5 млрд руб. 18 млрд руб. в это же время направят на переселение из ветхого и аварийного жилья", - заявила директор окружного департамента финансов Альбина Свинцова.

Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний(2016)|Фото: zsyanao.ru

Люди стали жить хуже, отметила депутат от КПРФ Елена Кукушкина.

"Реальные зарплаты значительно ниже средних декларируемых в округе. Нельзя называть индексацию за инфляцией повышением зарплаты. Что мы сделали, чтобы отменить повышение пенсионного возраста? Ничего. Депутаты от "Единой России" поддержали повышение. Наша фракция не поддерживает повышение транспортный налога. Фракция будет голосовать против бюджета", - заявила Кукушкина.

Депутат от ЛДПР Александр Голубенко отметила, что межбюджетная политика государства направлена на "выкачивание" денег и регионов. "Эсер" Валерий Степанченко добавил, что в столице не совсем верно представляют ситуацию на Ямале с точки зрения температуры и разбросанности территорий.

"Мы положительно голосовать за бюджет не будем", - заявил Степанченко.

В двух чтениях "за" бюджет высказалось большинство депутатов, один против, трое воздержались.

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"Эсеры" и коммунисты Ямала выступили против бездефицитного бюджета на трехлетку

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Теги: бюджет, заксобрание ЯНАО, Валерий Степанченко, Елена Кукушкина



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.11.2018 15:24 Мск В заксобрание ЯНАО внесен бездефицитный проект бюджета на ближайшую трехлетку

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