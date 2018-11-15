Дефицитный бюджет ХМАО на трехлетку принят окончательно

На заседании думы Югры депутаты приняли во втором (окончательном) чтении дефицитный бюджет округа на 2019-21 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, югорские финансисты заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам в 187,6 млрд руб. - на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году. В 2020-2021 гг. доходы запланированы на уровне 188,7 млрд и 189,1 млрд руб. соответственно. Расходная часть в следующем году тоже сокращается: на 5,7% к уровню 2018 г., до 208 млрд руб. В 2019 г. дефицит составит 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, - 20,2 млрд руб. В 2020 г. он увеличится до 24,8 млрд., в 2021 – до 26 млрд. Источники финансирования дефицита - остатки средств на счетах бюджета, доходы от продажи акций, бюджетные кредиты.

Обсуждение проекта в первом чтении вызвало жаркую дискуссию. Депутат от ЛДПР Евгений Марков раскритиковал документ и заявил, что его фракция будет голосовать против. "Эсер" Михаил Сердюк назвал документ "проработанным и качественным", а "единоросс" Сергей Великий – "существенным и состоятельным по многим позициям".

Второе чтение документа прошло более спокойно. При голосовании за бюджет 32 депутата проголосовали "за", четверо – "против", один воздержался. Добавим, в первом чтении расклад был иным: 31 был "за", пять – "против", один воздержался.