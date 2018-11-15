Дефицитный бюджет ХМАО на трехлетку принят окончательно

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра

Дефицитный бюджет ХМАО на трехлетку принят окончательно

На заседании думы Югры депутаты приняли во втором (окончательном) чтении дефицитный бюджет округа на 2019-21 гг., передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, югорские финансисты заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам в 187,6 млрд руб. - на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году. В 2020-2021 гг. доходы запланированы на уровне 188,7 млрд и 189,1 млрд руб. соответственно. Расходная часть в следующем году тоже сокращается: на 5,7% к уровню 2018 г., до 208 млрд руб. В 2019 г. дефицит составит 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, - 20,2 млрд руб. В 2020 г. он увеличится до 24,8 млрд., в 2021 – до 26 млрд. Источники финансирования дефицита - остатки средств на счетах бюджета, доходы от продажи акций, бюджетные кредиты.

Обсуждение проекта в первом чтении вызвало жаркую дискуссию. Депутат от ЛДПР Евгений Марков раскритиковал документ и заявил, что его фракция будет голосовать против. "Эсер" Михаил Сердюк назвал документ "проработанным и качественным", а "единоросс" Сергей Великий – "существенным и состоятельным по многим позициям".

Второе чтение документа прошло более спокойно. При голосовании за бюджет 32 депутата проголосовали "за", четверо – "против", один воздержался. Добавим, в первом чтении расклад был иным: 31 был "за", пять – "против", один воздержался.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дефицитный бюджет ХМАО на трехлетку принят окончательно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет ХМАО, бюджет Югры, дума ХМАО, Борис Хохряков, Вера Дюдина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2018 08:48 Мск Депутаты Югры приняли дефицитный бюджет на трехлетку
Ранее 14.11.2018 15:33 Мск Югорские депутаты готовятся принять дефицитный бюджет

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети