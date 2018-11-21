"Так Россия не войдет в пятерку ведущих экономик мира". Госдума приняла бюджет-2019

Госдума приняла в окончательном чтении бюджет на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. К парламентскому большинству присоединилась фракция ЛДПР, представителей которой впечатлил рост доходов. КПРФ и "Справедливая Россия" посчитала законопроект выгодным разве что для нефтяных компаний, олигархов и зарубежных экономик, передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы 2019 г. составят 19,969 трлн руб, в 2020 г – 20,218 трлн рублей и в 2021 году – 20,978 трлн руб. Расходы в 2019 г. предполагаются на уровне 18,037 трлн руб., в 2020 г. – 18,994 трлн руб, в 2021 г. – 20,026 трлн руб.

Объем ВВП в 2019 г. планируется 105,820 трлн руб., в последующих - 110,732 трлн руб. и 118,409 трлн руб.

Начиная со следующего года будет формировать Фонд развития, средства которого пойдут на финансирование мероприятий госпрограмм. В 2019 г. объем фонд составит 3,818 трлн руб., а к 2021 г. достигнет 11,476 трлн руб.

На реализацию национальных проектов будет выделено 5,7 трлн руб. Из них самые большие расходы пойдут на демографию, здравоохранение и образование.

"Эти деньги направлены на достижение национальных целей, установленных президентом", - сказал глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Депутат заверил, что при подготовке бюджета исследовалась каждая его цифра. Докладчик перечислил, на что хватит заложенных в главном финансовом документе миллиардов.

"Это почти полторы тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, почти полторы тысячи мобильных медицинских комплексов, которые смогут оказать помощь в любом труднодоступном месте, это переоснащение 140 региональных сердечно-сосудистых центов и почти 5 тыс. первичных сердечно-сосудистых отделений. Это создание сети онкологической помощи и раннего оповещения, чтобы онкология перестала быть приговором", - заявил Андрей Макаров.

По его словам, средств бюджета достаточно, чтобы ликвидировать обучение в третью смену в школах, построить новые школы на селе, достигнуть 100-процентного охвата детей яслями, переселить из аварийного жилья и новое комфортное 670 тыс. человек, привести в порядок 90 тыс. дорог.

"Все обязательства государства будут выполнены. Голосовать против бюджета, значит голосовать против исполнения указов президента", - заявил Макаров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что при подготовке бюджета были учтены предложения всех фракций.

Сергей Катасонов из ЛДПР это подтвердил.

"Впервые за последние пять лет мы добились результата, когда доходы приблизились к 20 трлн руб., это еще два года назад казалось невыполнимым. Произошло увеличение основных расходов, на котором настаивала фракция. 650 млрд руб. пойдут на реальный сектор, 250 млрд руб. – на дороги", - сказал депутат и объявил о поддержке поправок фракцией ЛДПР.

КПРФ и "Справедливая Россия" коллег не поддержали.

Сергей Осадчий отметил, что с такими темпами роста ВВП Россия не войдет в пятерку ведущих экономик мира. Недоволен коммунист и тем, как Правительство распорядилось с профицитом бюджета.

"Вся эта сумма вместо поддержки промышленности и АПК, вместо устойчивого развития села, образования и науки, пойдет ладно бы под подушку, нет, она откладывается в сторону. Такой бюджет закрепляет социальное неравенство, отвергая прогрессивную шкалу налогообложения, не отвечает интересам России и слабо отражает цели, зафиксированные майским указом президента", - сказал Осадчий.

Михаил Емельянов считает, что, в отличие от правительственного бюджета, альтернативный бюджет, составленный фракцией "Справедливая Россия", соответствует указам президента. В нем депутаты предлагали ввести прогрессивную шкалу налогообложения и повысить отчисления госкомпаний в бюджет.

"Правительство по-прежнему руководствуется политическими интересами и не желает затрагивать интересы нефтяных компаний и олигархов, а также откладывает деньги на "черный день". Но позволят ли нам этими деньгами воспользоваться, ведь они будут в тех странах, которые нам кризисную ситуацию и могут создать", - заметил Михаил Емельянов.

В результате 361 депутат поддержал законопроект, 62 проголосовали против.

Министр финансов Антон Силуанов поблагодарил депутатов за диалог.

"Бюджет на 2019 г. – это основа для устойчивого выполнения обязательств в 2019-2021 гг. Все прекрасно понимают, что сейчас настолько неустойчивая ситуация, что без резервов нельзя прожить следующую трехлетку. Мы все понимаем, что это правильное решение", - выступил Антон Силуанов.