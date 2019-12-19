На Ямале скорректирован бюджет на 2019 год

Депутаты заксобрания Ямала изменили окружной бюджет на 2019 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы бюджета в 2019 г. составили 215,3 млрд руб., расходы – 212,5 млрд руб., ранее сумма годовой казны составляла 175,9 млрд руб, позже он вырос на 19,6 млрд. Корректировка связана, например, с поступлением денег из федеральной казны, которые ранее не учитывали в плане. Профицит годового бюджета – 2,8 млрд руб. "Свободные" деньги пойдут на переселение ямальцев из аварийного жилья, повышение зарплат.

Депутат от "СР" Валерий Степанченко отметил, что законопроект партии о "детях войны" до сих пор не принят. Он попросил вернуться к этой теме в начале года. Изменения приняты при одном воздержавшемся.