Мурманской областью до назначения и.о. губернатора будет руководить глава минздрава

После отставки Андрея Чибиса с поста главы Мурманской области временно повышен руководитель регионального Минздрава.

С 25 ноября 2026 г. и до назначения президентом временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области регионом будет руководить заместитель губернатора – министр здравоохранения Дмитрий Панычев, сообщает правительство региона.

Чибис стал фигурантом уголовного дела о хищении 39 млн и растрате 1 млрд руб. Также он мог получить взятку в 100 млн руб.