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Депутаты Екатеринбурга проверят качество школьного питания после инцидента с ЕМУП "Золушка"

Депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков выступил с инициативой создать рабочую группу и проверить качество питания в школьных столовых. Депутат предложил посетить учебные учреждения, которые обслуживает МУП "Золушка" и другие предприятия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе гордумы.

"Ситуация с "Золушкой" не совсем однозначна. Если мы говорим о минусах, то это – уголовные дела, проверки Роспотребнадзора, по которым, насколько я знаю, никаких серьезных нарушений выявлено не было. Массовое отравление детей – тоже вопрос спорный: из-за "Золушки" это произошло или это была просто инфекция в городе. Я не "за" "Золушку" и не "против" нее. Вопрос здесь не в этом: мне кажется, ситуация достойна того, чтоб депутаты в ней разобрались", - добавил он.

Отметим, что "Золушка" появлялась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. Учебное заведение было закрыто на карантин. Выяснилось, что организацией питания детей там занималось предприятие "Золушка". Кроме того, в июле этого года было возбуждено еще одно уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Тогда в деятельности предприятия выявили нарушения федерального законодательства о закупках, о качестве и безопасности пищевых продуктов.

Ранее СК возбудил очередное уголовное дело в отношении руководства ЕМУП "Золушка" по двум статьям - части 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

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Депутаты Екатеринбурга проверят качество школьного питания после инцидента с ЕМУП "Золушка"

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Теги: Золушка, школьное питание, уголовное дело, СК



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