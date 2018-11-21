Пострадавшие от повышения пенсионного возраста массово подадут иски о компенсации морального вреда

Борьбу за отмену повышения пенсионного возраста переводят в юридическую плоскость. Граждане намерены массово подавать иски в суды о взыскании морального вреда. До конца года общественники ожидают подачу десятков и сотен тысяч исков, передает корреспондент Накануне.RU.

Противники повышения пенсионного возраста намерены активно продолжать кампанию по противодействию этой реформе и оспаривать законность принятого федерального закона они намерены не только в рамках уличных протестов, но и в судебных инстанциях.

В проекте искового заявления ответчиками по иску определены президент РФ, правительство РФ и ПФР. В частности в иске указано требование взыскать с них солидарно компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб., а также сумму госпошлины за подачу иска.

В ближайший день-два такой персональный иск намерен подать координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Считаю, что моральный вред мне лично причинен в размере 1 млн рублей. Здесь и примерные расчеты, сколько потеряет каждый гражданин, и мои личные страдания. Моральный вред оценивается индивидуально каждым гражданином. Я испытывал серьезнейшие переживания, нравственные страдания от того, что власть обманула нас", - сказал он.

В связи с повышением пенсионного возраста возникает и сильнейшая неуверенность в завтрашнем дне, что, по словам Удальцова, также является фактором угнетения гражданина РФ. "Мне пока 41 год, я какие-то жизненные планы строю, мой род деятельности очень тяжелый, работа нервная. Я рассчитывал к 60 годам на то, что в России сменится политическая обстановка, будет развиваться социальное государство, прогрессивные реформы, я смогу выйти на заслуженный отдых и посвятить себя воспитанию внуков. Теперь все это отодвигается еще на пять лет, есть риск не дожить до выхода на пенсию", - прокомментировал оппозиционер.

Массовая подача исков является одним из инструментов ненасильственной борьбы с повышением пенсионного возраста, которую активисты намерены осуществить, отметил председатель "Народной палаты Московской области" Дмитрий Трунин.

"Многие граждане обращались с жалобами по поводу пенсионной реформы, собирались петиции. Ответ один - мы видим отписки. Теперь мы решили задать этот вопрос судьям, чтобы они дали квалифицированную оценку. Тут не будет просто отписки, процессуальные издержки по этим делам будут очень велики", - заявил он.

Гражданин по иску должен заплатить госпошлину и отправить исковое заявление, далее должна работать судебная система.

Трунин подчеркнул, что общественники избрали такую форму защиты прав граждан именно с учетом материального положения населения. При этом на граждан, подавших иски, все же лягут небольшие расходы, заявил он, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU. "Размер госпошлины по делам такой категории равняется 300 рублей вне зависимости от цены иска… Далее никаких судебных расходов мы не несем, потому что есть возможность рассмотрения иска без участия истца. Судебные издержки приближаются к нулю, думаю, ни для кого это не будет накладно", - сказал глава "Народной палаты Московской области".

В свою очередь адвокат, член КПРФ Дмитрий Аграновский не исключил, что судебные издержки могут возложить на истца в случае проигрыша, однако серьезно, по его словам, человек материально не пострадает. "Когда речь идет о моральном вреде, там особо никаких судебных издержек нет", - уточнил он.

При этом, как рассказал Аграновский Накануне.RU, представленный проект искового заявления лишь шаблон и нуждается в доработке, "могут быть ошибки и проблемы, но это все корректируется". Такие методы борьбы необходимы, чтобы "люди видели, что их не бросили", считает адвокат.

"Важно подчеркнуть, что иск - не единственная форма борьбы. Я считаю, что обращение в Конституционный суд более перспективно. Нам здесь важно показать, что мы ищем эти юридические формы. Все эти замечания будут учтены, будут найдены оптимальные формы", - заявил он.

В целом борьба по оспариванию пенсионной реформы основывается на статье 55 Конституции РФ о запрете "издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". "Просто так взять и ограничить права - это неконституционно… Реального обоснования серьезнейшего наступления на наши права не было… Нарушается основной принцип Конституции - принцип правовой определенности. Таким образом наши обращения могут иметь место не только в гражданских судах", - оценил Аграновский.

Тысячи сторонников общественных организаций, инициировавших этот процесс, находятся на низком старте, заверил Удальцов. "Эта волна пойдет. Желательно выходить к концу года на десятки и сотни тысяч исков. Такую задачу мы ставим. Будем периодически информировать. Надеемся для кого-то это будет проще, чем выходить на митинги", - заключил координатор "Левого фронта".