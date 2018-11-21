Адвокат оценил шансы подать парламентский иск в Конституционный суд

Шансы подать депутатскую жалобу в Конституционный суд РФ невелики. Такую оценку в комментарии Накануне.RU дал адвокат, член КПРФ Дмитрий Аграновский.

"Коммунисты это планируют сделать. Надо набрать 90 голосов депутатов, но в ЛДПР уже сказали, что они к этому не присоединятся, в "Справедливой России" разброс и шатание. В прошлом созыве Думы у коммунистов было 92 голоса - можно было поставить вопрос о недоверии правительству, обратиться в Конституционный суд. Сейчас надо всех собирать, поэтому это достаточно сложный процесс", - прокомментировал он.

По его словам, если не удастся "пойти по такому мощному таранному пути", тогда будут поданы соответствующие конституционные жалобы в индивидуальном порядке.

"Мы точно никуда не опаздываем. Наоборот, нам сейчас могут нам предъявить претензии, что мы пока еще не пострадали. Если иски будут заворачивать, будем находить людей, которым уже повысили пенсионный возраст хотя бы на эти полгода со следующего года. Вопрос долгоиграющий, он будет, как в фантастических фильмах, мутировать, принимать разные формы, но важно, чтобы люди понимали, что это полезная вещь", - считает Аграновский.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в Компартии изначально допускали вероятность того, что сценарий подачи иска через парламент может закончиться неудачей из-за возможной фронды со стороны ЛДПР или СР.