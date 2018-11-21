21 Ноября 2018
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Общество Курганская область

"Какие-то силы пугают диким ростом стоимости". Новый курганский "мусорный" оператор не раскрыл размер тарифа за вывоз отходов

Директор курганского филиала компании "Рифей" Юрий Коев не раскрыл стоимость тарифа на вывоз мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, с 1 января 2019 года в регионе резко возрастет стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появится новая строчка. Пока новая территориальная схема обращения с отходами окончательно не утверждена, это произойдет в начале декабря после повторного общественного обсуждения. За мусор в Курганской области теперь официально будет отвечать тюменская компания "Рифей", находящаяся под контролем крупных уральских бизнесменов-энергетиков Алексея Боброва и Артема Бикова.

Первый заместитель губернатора Курганской области Андрей Саносян ранее отмечал, что каждая копейка в новом "мусорном" тарифе для населения должна быть обоснована и добавил, что региональная казна не может разбрасываться деньгами.

Юрий Коев на все вопросы журналистов о конкретной стоимости тарифа уклонялся от ответа, однако признался, что в месяц жители будут платить никак не менее 100 рублей. Коев привел в пример некоторые районы Курганской области, где вообще нет контейнеров и даже специальных площадок для этих контейнеров.

Юрий Коев, Рифей(2018)|Фото:Накануне.RU

Директор курганского филиала "Рифея" отметил, что сейчас нужно дождаться утверждения этого тарифа, дав собравшимся понять, что указание молчать о стоимости дали "сверху".

"Жителей какие-то силы пугают диким ростом стоимости услуги в 15% - так пусть они покажут нам свои расчеты. Рост планируется. Пока неясно какую схему сбора платы одобрит департамент. Будут ли жители платить из расчета на одного человека или в зависимости от того, в каком по площади помещении они живут", - сказал Юрий Коев.

пресс-конференция, Рифей(2018)|Фото:Накануне.RU

Коев также отметил, что новый "мусорный" тариф для населения будет включать в себя стоимость работ по сбору, перевозке и захоронению отходов.

На пресс-конференции подняли вопрос ответственности некоторых глав районов и сельских советов. Как отметил Юрий Коев, не все чиновники в селах и деревнях идут навстречу "Рифею": в населенных пунктах площадки для мусора не только должны быть сделаны, к ним должен быть нормальный доступ по асфальтированной дороге. Сейчас такие площадки есть лишь в некоторых населенных пунктах.

пресс-конференция, Рифей(2018)|Фото:Накануне.RU

В начале ноября глава Зауралья Вадим Шумков на совещании в уральском полпредстве в Екатеринбурге сообщил, что денег у Курганской области на компенсацию резкого увеличения тарифа на вывоз бытового мусора нет. Он добавил, что тарифы компании "Рифей" могут вырасти в 6 раз по сравнению с сегодняшним уровнем.

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"Какие-то силы пугают диким ростом стоимости". Новый курганский "мусорный" оператор не раскрыл размер тарифа за вывоз отходов

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Теги: мусор, отходы, Курган, Рифей, пресс-конференция, Юрий Коев, вывоз, тариф



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