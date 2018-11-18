18 Ноября 2018
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Экономика Курганская область

"Мы не можем разбрасываться деньгами". Замгубернатора Зауралья поручил обосновать стоимость нового "мусорного" тарифа

В Кургане с 1 января резко возрастет стоимость тарифа на вывоз мусора - в единой квитанции появится новая строчка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, за вывоз отходов в Курганской области теперь будет отвечать новый оператор - компания "Рифей". Пока новая территориальная схема обращения с отходами окончательно не утверждена, это произойдет в начале декабря после повторного общественного обсуждения.

Как отметил первый замгубернатора Курганской области Андрей Саносян, размер тарифа должен быть максимально снижен для населения, так как Курганская область - не тот регион, где можно разбрасываться деньгами.

"Каждая позиция, за которую будут платить люди, должна быть обоснована", - сказал Саносян.

Замгубернатора добавил, что правительство Зауралья не допустит резкого роста тарифа.

"Тариф должен быть прозрачный, чтобы все затраты, которые региональный оператор туда закладывает, были обоснованы, чтобы там не появилось ни одной лишней копейки", - отметил Саносян.

Точный размер тарифа будет известен после 20 декабря.

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"Мы не можем разбрасываться деньгами". Замгубернатора Зауралья поручил обосновать стоимость нового "мусорного" тарифа

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Теги: Рифей, Андрей Саносян, тариф, мусор, отходы, Зауралье



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