21 Ноября 2018
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"Страна вышла из спада, начался экономический рост!" Госдума приняла бюджет на 2018 год

Депутаты Госдумы в окончательном чтении поддержали уточненный бюджет на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. с увеличенными на 1,8 трлн руб. доходами. Правительство вложит "лишние" деньги в Фонд национального благосостояния, "чтобы не проесть" их и создать гарантию выполнения обязательств в следующем году, передает корреспондент Накануне.RU.

Ожидается, что профицит федбюджета составит 2,138 трлн руб. Объем ВВП будет 101,16 трлн руб. Предполагается, что уровень инфляции не превысит 3,4%.

"Это бюджет, который констатирует, что наша страна вышла из спада, и начался экономический рост. Каким будет этот рост, мы поговорим при рассмотрении бюджета на 2019 г.", - сказал глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Вера Ганзя из КПРФ предположила, что те деньги, которые Правительство планирует вложить в Фонд национального благосостояния, будут способствовать росту экономики западноевропейских страны, а внутренние проблемы России так и останутся нерешенными.

"Справедливая Россия" высказалась против принятия поправок в таком виде. При "крайне профицитном бюджете" нет многого из того, что, по мнению представителей фракции, необходимо для развития экономики.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил не называть Фонд национального благосостояния кубышкой.

"Что касается кубышки, это резерв. Когда нет резерва у государство, расплачивается кто? Население. Так было в начале 1990-х, когда все вклады пропали, потому что государство не создало резервы", - сказал спикер.

В результате 325 депутатов поддержали проект поправок, 29 проголосовали против.

Антон Силуанов(2018)|Фото: duma.gov.ru

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"Страна вышла из спада, начался экономический рост!" Госдума приняла бюджет на 2018 год

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Теги: антон силуанов, профицит, бюджет, кубышка, фонд национального благосостояния, алексей кудрин



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