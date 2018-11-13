Силуанов предложил вложить "лишние" триллионы в кубышку, "чтобы не проесть"

В этом году доходы федерального бюджета превзошли ожидания Правительства на 1,8 трлн руб. из-за роста цен на нефть. Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил вложить "лишние" деньги в Фонд национального благосостояния, "чтобы не проесть" их и не создать риски невыполнения обязательств в следующем году. Депутаты из оппозиционных фракций с ним не согласились: по их мнению, лучше направить средства на модернизацию экономики, тогда и риски не возникнут. Оппоненты представителя Правительства возмутились сокращением расходов на здравоохранение и заявили, что Минфин только и делает, что создает в стране экономический кризис, а затем бросает все ресурсы на выход из него. Парламентское большинство поддержало поправки в бюджет, сочтя их спасительными для регионов, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году доходы федерального бюджета составят 18,9 трлн руб., тогда как ранее планировалось 17 трлн руб. Расходы составят 16,8 трлн руб. вместо планируемых 16,6 трлн. На корректировку параметров бюджета повлияла ситуация на мировых финансовых рынках, в первую очередь на развивающихся, а также рост цен на нефть, пояснил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в этом году, будут направлены в Фонд национального благосостояния, в 2019 г. фонд пополнят на 4,1 трлн руб., сообщил первый вице-премьер. Это создаст "запас прочности на предстоящую трехлетку".

"На конец 2019 г. объем ликвидной части ФНБ составит 6,3 трлн руб., около 6% ВВП. Это без учета денег, которые будут поступать в 2019 г. от нефти и газа", - сказал Силуанов.

Ожидается, что профицит бюджета составит 2,1 трлн руб. Объем ВВП будет 101,2 трлн руб., а уровень инфляции не превысит 3,4%.

Всего планируется перераспределить 350 млрд руб. дополнительных бюджетных средств: более 107 млрд руб. пойдут на компенсацию выпадающих доходов регионам и на сбалансированность их бюджетов. 189,4 млрд руб. направят на предоставление субсидий на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов, 17,3 млрд руб. – на охрану окружающей среды, в сферу образования поступит 12,3 млрд руб.

Главные показатели социально-экономического развития изменятся, добавил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Нефтегазовые доходы и внешние благоприятные конъюнктурные условия не помогли в этом году добиться планового прогноза по экономическому росту, и сегодня мы видим, что это не поможет и в следующем году, потому что в прогнозе на 2019 г. Правительство показало дальнейшее снижение экономического роста до 1,3% ВВП. Можно ожидать, что замедление роста даже в 2019 г. окажется сильнее", — сказал он.

По словам главы СП, деньги, выделенные на реализацию девяти подпрограмм, даже не начинали расходовать. Это программы, в том числе, по обеспечению безопасности труда, развитию судоходства Арктики и гражданской авиационной техники. "Не использовались всего 10 млрд руб.", — добавил Кудрин.

После корректировки расходы бюджета сократятся, но это не повлияет на достижение показателей, заверил глава СП.

"Мы должны более серьезно увязывать ресурсы с исполнением таких программ. Мы усовершенствуем инструментарии анализа, чтобы дать Совету Федерации дополнительную информацию об увязке денег с результатами", — сказал он.

394,4 млрд руб., возникшие из дополнительных ненефтегазовых доходов и сэкономленных средств, перераспределят на село, промышленность и регионы, заявил председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. На строительство жилья для жителей села пойдет около 1 млрд руб., на развитие промышленности — 70 млрд руб. Более 100 млрд руб. направят регионам.

"Решаются сразу несколько важнейших социальных проблем одновременно. Предлагаемый законопроект нужен, чтобы средства ушли в регионы, чтобы как можно быстрее их получили те, кому они предназначены", — сказал глава комитета.

При этом Макаров заявил о плачевном состоянии инвестиций. "В прошлом году инвестиции выросли на 4,4%, летом мы предполагали, что они будут 4,8%, а на самом деле будет 2,9%. Темпы роста меньше даже по сравнению с прошлым годом. Только за последний месяц суммы на счетах наших компаний выросли на 503 млрд руб. Инвестиций не происходит, мы продолжаем складировать деньги в банках", — сообщил депутат.

Вера Ганзя заявила, что 107 млрд руб. – слишком мало для регионов, и обратила внимание на урезание расходов на здравоохранение на 1,4 млрд руб. По ее мнению, "бюджетным правилом мы загнали себя в ловушку".

Антон Силуанов заверил, что сократить средства на здравоохранение предложил сам Минздрав, а в Правительстве работают ответственные люди, которые "смотрят на перспективу".

"Нефтегазовые доходы растут и они пойдут в Фонд национального благосостояния. В этом году у нас заложена основа для устойчивого выполнения обязательств в следующем году. Это и есть ответственная политика! Если бы проедим эти деньги, что в следующем году будем делать? Если мы потратим эти деньги, тогда создадим риски исполнения обязательств в следующем году. Подушки безопасности не накоплено, а риски сохраняются", – пояснил министр финансов.

Профицит бюджета носит разовый характер и не может служить источником роста, добавил Силуанов: "Мы можем быстро проесть и остаться с рисками, и тогда будет не до роста".

Михаил Емельянов из "Справедливой России" предложил вложить эти деньги в модернизацию экономики, тогда и "черный день" не настанет.

"Вы предлагаете создать заначку "на черный день". А, может, стоит вложить средства в модернизацию экономики? Это будет более надежная гарантия, чем ненадежные кубышки, которые расположены в западных банках", – заметил депутат.

"Вложиться в экономику", по мнению Антона Силуанова, одно и то же, что "проесть деньги".

"Мы можем либо проесть сейчас эти деньги и остаться без резерва, либо проводить более ответственную политику. Та кубышка, которая была создана, помогла нам в последнюю трехлетку, за счет нее мы финансировали те обязательства, которые предъявляются в бюджете. Нужна кубышка, чтобы обеспечивать выполнение наших расходов, это ответственная политика для выполнения всех наших задач, которые ставит президент", – настаивал Силуанов.

Минфин сам создает экономические кризисы, а потом бросает все ресурсы на выход из них, считает Николай Арефьев.

"Вы выкачиваете деньги, доводите до кризиса, потом берете часть денег на погашение кризиса, останавливаете кризис, а затем снова выкачиваете деньги. Такая цикличность приведет к коллапсу в стране и уничтожению экономики. А вы не пробовали деньги вложить в инфраструктурные проекты, а за счет них потом жить и есть?" – поинтересовался депутат от КПРФ.

Минфин пробовал жить без резервов – не вышло, напомнил Силуанов, и не только в России.

"Два года назад турецкая экономика накачала внутренний спрос и обеспечила рост экономики. А что сейчас? Снизилась конъюнктура, увеличились оттоки с развивающихся рынков, зачем повторять эти аналоги? Мы прошли это на своем опыте. Мы интегрированы во внешнюю экономику, и нужны резервы, чтобы быть независимыми от внешних факторов", – возразил министр.

Более 13 трлн руб. пойдет на реализацию национальных проектов в 2019 г., но сейчас они исполняются неэффективно: исполнения по направлениям Госдума не видит, заметил Антон Гетта.

"Будем расширять административные меры по контролю", – пообещал Силуанов.

На счетах предприятий – большие средства – от 16 до 18 трлн руб., и вопрос в том, почему эти деньги не идут на риски, заметил Алексей Кудрин.

"Нужно принять меры, которые повысят доверие инвесторов к экономике. Пока изменения настроения инвесторов не произошло. Вот почему не растут инвестиции, а не из-за недостаточности денег или накопившихся рисков".

За поправки к бюджету вступился Андрей Исаев.

"ВВП растет не так быстро, но он растет. В этом году 101 трлн руб., в прошлом было 92 трлн руб. На 8,4% выросли зарплаты за четыре месяца. Это результат ответственных непопулярных решений, которые мы принимали", – высказался депутат.

Законопроект продолжает политику обеспечения стабильного роста экономики, считает депутат.

"Нельзя же жить без запаса в случае турбулентности, которую мы имеем в рамках внешних условиях. Мы слышим вашу позицию и сами заинтересованы в том, чтобы вкладывать больше в экономику. Но делать это надо очень аккуратно, чтобы не навредить всей бюджетной конструкции. Уверен, что в случае сохранения нормальной конъюнктуры мы сможем направлять средства резервного фонда на инфраструктурные проекты", – обратился к депутатам Силуанов.

В результате большинство депутатов поддержали поправки в бюджет.