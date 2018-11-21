"Признаю критику справедливой". Замглавы Перми прокомментировал свою отставку

Заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, руководивший функционально-целевым блоком "Развитие инфраструктуры", прокомментировал свою отставку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Признав критику справедливой и оценив ситуацию, я принял решение уйти с должности", - заявил он.

В пресс-службе администрации Перми сообщили о подготовке необходимой документации.

Накануне на онлайн-конференции Instagram губернатор Максим Решетников раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере".

Сергей Романов до 2013 г. занимал пост главы Осинского района. С мая 2014-го по 2017 г. возглавлял Ленинский район Перми. После того, как главой Перми стал Дмитрий Самойлов, Сергей Романов перешел на должность его заместителя.