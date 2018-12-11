11 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Место уволенного после критики губернатора замглавы Перми может достаться главе Дзержинского района

Заместителем главы администрации Перми, руководителем функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры" может стать глава Дзержинского района Игорь Субботин, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что в пресс-службе администрации Перми, пока информацию не подтверждают. "Соответствующего распоряжения пока не было", - сообщили в мэрии. Однако по информации "Ъ-Прикамье", именно у Игоря Субботина самые высокие шансы занять вакантную должность.

Игорь Субботин занимает пост руководителя Дзержинского района с 2009 года. До своего назначения он работал в структурах РЖД — был заместителем начальника по инфраструктуре Пермского отделения Свердловской железной дороги.

Напомним, во время онлайн-конференции Instagram губернатор Максим Решетников раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ Сергея Романова и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере". После публичной критики Сергей Романов уволился.

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Место уволенного после критики губернатора замглавы Перми может достаться главе Дзержинского района

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Теги: Сергей Романов, Максим Решетников, глава Дзержинского района, Дмитрий Самойлов, замглавы



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