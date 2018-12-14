Бывший глава Дзержинского района назначен заместителем главы администрации Перми

В Дзержинском районе исполняющим обязанности главы станет первый заместитель Николай Ракинцев .

Распоряжение о назначении Субботина подписал глава города Дмитрий Самойлов . Зам будет курировать инфраструктуру, к обязанностям Игорь Субботин приступит 18 декабря.





