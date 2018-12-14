Бывший глава Дзержинского района назначен заместителем главы администрации Перми
Заместителем главы администрации Перми назначен Игорь Субботин, ранее он занимал пост главы администрации Дзержинского района, передает корреспондент Накануне.RU.
Распоряжение о назначении Субботина подписал глава города Дмитрий Самойлов. Зам будет курировать инфраструктуру, к обязанностям Игорь Субботин приступит 18 декабря.
В Дзержинском районе исполняющим обязанности главы станет первый заместитель Николай Ракинцев.