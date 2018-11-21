Досталось за ЖКХ. Заместитель главы Перми уволен после конференции Решетникова

Глава Перми Дмитрий Самойлов уволил своего заместителя Сергея Романова, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на собственные источники в мэрии. Известно, что в администрации Сергей Романов возглавлял функционально-целевой блок "Развитие инфраструктуры". По неофициальным данным, теперь руководить этим блоком будет замглавы Анатолий Дашкевич.

Получить официальный комментарий об увольнении чиновника пока не удалось. Накануне.RU направило в мэрию запрос.

Отметим, что вчера губернатор Пермского края Максим Решетников провел вторую онлайн-конференцию в социальной сети Instagram, во время которой получил более 500 вопросов от жителей края. Значительная часть вопросов была посвящена вывозу твердых бытовых отходов, и освещению. Губернатор раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере".