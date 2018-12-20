В Перми назначен новый начальник департамента ЖКХ

Бывший первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми Александр Власов назначен начальником департамента ЖКХ администрации Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующее распоряжение отдал глава города Дмитрий Самойлов.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, руководивший функционально-целевым блоком "Развитие инфраструктуры ушел с должности по собственному желанию после того, как во время онлайн-конференции Instagram губернатор Максим Решетников раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере". Его место занял глава Дзержинского района Перми Игорь Субботин.