20 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Перми назначен новый начальник департамента ЖКХ

Бывший первый заместитель главы администрации Ленинского района Перми Александр Власов назначен начальником департамента ЖКХ администрации Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующее распоряжение отдал глава города Дмитрий Самойлов.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Перми Сергей Романов, руководивший функционально-целевым блоком "Развитие инфраструктуры ушел с должности по собственному желанию после того, как во время онлайн-конференции Instagram губернатор Максим Решетников раскритиковал работу блока администрации Перми в сфере ЖКХ и посоветовал Дмитрию Самойлову "серьезно подумать над кадровыми решениями в этой сфере". Его место занял глава Дзержинского района Перми Игорь Субботин.

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В Перми назначен новый начальник департамента ЖКХ

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Теги: Александр Власов, Игорь Субботин, Дмитрий Самойлов, Сергей Романов, назначение



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