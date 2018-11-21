21 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО В России

Подробности ЧП в Шереметьево: под стойкой шасси самолета погиб 25-летний мужчина

Опубликовано видео с места гибели молодого человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Оно размещено в Twitter Следственного комитета России.

ЧП произошло накануне около 20.10 при взлете самолета Боинг 737. В СКР уточнили, что одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Из-за закрытия ВПП, на которой произошла трагедия, задержаны восемь рейсов.

Как сообщалось, лайнер вылетал в Афины. Экипаж сообщил, что самолет столкнулся с неизвестным предметом. Как выяснилось, при рулении на взлет воздушное судно столкнулось с мужчиной, который в результате инцидента скончался.

СМИ писали, что погибший - гражданин Армении, депортированный из Испании на родину с пересадкой в Москве.

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Подробности ЧП в Шереметьево: под стойкой шасси самолета погиб 25-летний мужчина

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Теги: шереметьево, самолет, шасси



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Ранее 21.11.2018 00:05 Мск В Шереметьево самолет задавил человека на взлетной полосе

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