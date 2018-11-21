Подробности ЧП в Шереметьево: под стойкой шасси самолета погиб 25-летний мужчина
Опубликовано видео с места гибели молодого человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Оно размещено в Twitter Следственного комитета России.
ЧП произошло накануне около 20.10 при взлете самолета Боинг 737. В СКР уточнили, что одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Из-за закрытия ВПП, на которой произошла трагедия, задержаны восемь рейсов.
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN
Как сообщалось, лайнер вылетал в Афины. Экипаж сообщил, что самолет столкнулся с неизвестным предметом. Как выяснилось, при рулении на взлет воздушное судно столкнулось с мужчиной, который в результате инцидента скончался.
СМИ писали, что погибший - гражданин Армении, депортированный из Испании на родину с пересадкой в Москве.