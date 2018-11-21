Подробности ЧП в Шереметьево: под стойкой шасси самолета погиб 25-летний мужчина

Опубликовано видео с места гибели молодого человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Оно размещено в Twitter Следственного комитета России.

ЧП произошло накануне около 20.10 при взлете самолета Боинг 737. В СКР уточнили, что одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Из-за закрытия ВПП, на которой произошла трагедия, задержаны восемь рейсов.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Как сообщалось, лайнер вылетал в Афины. Экипаж сообщил, что самолет столкнулся с неизвестным предметом. Как выяснилось, при рулении на взлет воздушное судно столкнулось с мужчиной, который в результате инцидента скончался.

СМИ писали, что погибший - гражданин Армении, депортированный из Испании на родину с пересадкой в Москве.