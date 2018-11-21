Сбивший мужчину в "Шереметьево" самолет приземлился в Афинах с поврежденным фюзеляжем

Боинг, сбивший человека при вылете из аэропорта "Шереметьево", сел в Афинах с поврежденным фюзеляжем.

Самолет временно отстранили от полетов, передает "Интерфакс".

ЧП произошло накануне около 20.10 при взлете самолета Боинг 737. Экипаж сообщил, что самолет столкнулся с неизвестным предметом.

Позже в СКР уточнили, что одной из стоек шасси был смертельно травмирован 25-летний мужчина, который находился на ВПП.

По некоторым данным, погибший - гражданин Армении, депортированный из Испании на родину с пересадкой в Москве. Мужчина сбежал с автобуса перед посадкой на рейс в Ереван.