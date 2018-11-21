В Шереметьево самолет задавил человека на взлетной полосе

В Шереметьево под шасси самолета погиб человек.

Лайнер вылетал в Афины. Экипаж сообщил, что самолет столкнулся с неизвестным предметом. Как выяснилось, при рулении на взлёт воздушное судно столкнулось с мужчиной, который в результате инцидента скончался.

Личность погибшего установлена, информация передана в полицию, сообщает ТАСС,

Мужчина - гражданин Армении, депортированный из Испании на родину с пересадкой в Москве, сообщает телеканал "360".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, следователи и криминалисты производят осмотр взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту.