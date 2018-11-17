17 Ноября 2018
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Политика Центральный ФО

Костин надеется попасть на Давосский форум

Вопрос участия российских бизнесменов в Давосском форуме еще модно урегулировать, считает глава ВТБ Андрей Костин.

Организаторы отказали в посещении форума Костину, а также Олегу Дерипаске (его En+ контролирует 48,13% UC Rusal) и владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу по причине санкций. После этого Костин написал открытое письмо участникам форума.

"Я так понимаю, тема не закрыта, и после объявления Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] этой позиции, я думаю, что еще возможность урегулировать этот вопрос с участием всех российских представителей не исключена", — приводит ТАСС слова Костина .

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Костин надеется попасть на Давосский форум

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Теги: Андрей Костин, Давосский форум, открытое письмо



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