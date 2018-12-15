15 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Российские бизнесмены поедут в Давос: организаторы сняли все ограничения

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов, так что официальная делегация правительства России поедет в Давос. Об этом сообщил РИА Новости источник в кабинете министров.

"Уровень делегации и ее состав будет определен позднее", — добавил он.

Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января.

Ранее газета Financial Times сообщила, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в Давосском форуме из-за того, что они попали в американский санкционный список. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если эти ограничения останутся в силе, то Россия откажется от участия в форуме. При этом президент Владимир Путин отмечал, что бизнесмены сами вправе решать вопрос о приезде на ВЭФ.

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Российские бизнесмены поедут в Давос: организаторы сняли все ограничения

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Теги: давосский, форум



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Ранее 07.11.2018 05:39 Мск СМИ: Дерипаске, Вексельбергу и Костину "фактически отказано" в участии в давосском форуме

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