В Кремле не исключают участия Путина в форуме в Давосе

Решение об участии президента РФ Владимира Путина во Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2019 году пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, этот вопрос находится на рассмотрении. "Пока решение не принималось; график у президента, вы видите, в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Кремль не исключает возможного участия Путина в форуме.

Песков также добавил, что российская сторона приветствует "изменение климата в Давосе".

Напомним, Всемирный экономический форум пройдет с 22 по 25 января. Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения, наложенные на российских бизнесменов, так что официальная делегация правительства России поедет в Давос.

Отметим, до этого организаторы отказали в посещении форума главе ВТБ Андрею Костину, а также Олегу Дерипаске и владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу по причине санкций.