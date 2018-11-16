16 Ноября 2018
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Без шансов: сборная Германии разгромила Россию в контрольном матче

Сборная Германии по футболу разгромила команду России в контрольном матче. Как передает корреспондент Накануне.RU, игра прошла в четверг в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе немцев забили Лерой Сане, Никлас Сюле и Серж Гнабри. Все три мяча Германия провела еще в первом тайме. Главный тренер россиян Станислав Черчесов пытался исправить ситуацию при помощи замен, но счет так и не изменился.

Впереди у сборной России матч Лиги наций против команды Швеции. Он пройдет в Сольне 20 ноября.

Напомним, ранее Черчесов заявлял, что игра с Германией будет имиджевой, а со Швецией - за выход в другую лигу.

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Без шансов: сборная Германии разгромила Россию в контрольном матче

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Теги: Россия, Германия, Черчесов



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