Без шансов: сборная Германии разгромила Россию в контрольном матче

Сборная Германии по футболу разгромила команду России в контрольном матче. Как передает корреспондент Накануне.RU, игра прошла в четверг в Лейпциге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе немцев забили Лерой Сане, Никлас Сюле и Серж Гнабри. Все три мяча Германия провела еще в первом тайме. Главный тренер россиян Станислав Черчесов пытался исправить ситуацию при помощи замен, но счет так и не изменился.

Впереди у сборной России матч Лиги наций против команды Швеции. Он пройдет в Сольне 20 ноября.

Напомним, ранее Черчесов заявлял, что игра с Германией будет имиджевой, а со Швецией - за выход в другую лигу.