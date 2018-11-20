Главный тренер сборной Швеции: Россия - очень крепкий соперник

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон поделился своими ожиданиями от матча Лиги наций против команды России. Игра пройдет сегодня вечером в городе Сольна, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Андерссона, команда Станислава Черчесова - "соперник очень крепкий".

"Россия, как и мы, прошла далеко в чемпионате мира. Думаю, будет много борьбы", - приводит слова шведского тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также он рассказал о состоянии своей команды.

"Футболисты, как и все люди, иногда неважно себя чувствуют, сегодня Линделеф готовился наравне со всеми. Если бы я понимал, что он не сможет играть, вызвал бы кого-то еще, но он готов. Плюс есть Филип Хеландер, который нормально себя показал в субботу (в матче со сборной Турции, - прим. Накануне.RU)", - добавил специалист.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявлял, что игра со Швецией будет "за выход в другую лигу".