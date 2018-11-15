15 Ноября 2018
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Черчесов: игра с Германией будет имиджевой, а со Швецией - за выход в другую лигу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями от контрольной встречи со сборной Германии. Игра состоится сегодня в Лейпциге, передает корреспондент Накануне.RU.
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На пресс-конференции Черчесова спросили, какой матч будет важнее - против немцев или следующий поединок Лиги наций против сборной Швеции. Тренер ответил, что игра с Германией носит имиджевую составляющую.

"Для нас важно сыграть с топ-сборной. Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.

Он отметил, что за результаты в таких матчах (поражения от Бразилии и Франции, - прим. Накануне.RU) команду критиковали до ЧМ-2018, но это оправдало себя.

"Матч со Швецией - игра за очки. За выход, как я называю, в другую лигу", - добавил специалист.

Напомним, недавно сборная России поднялась на 41-е место в рейтинге ФИФА.

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Черчесов: игра с Германией будет имиджевой, а со Швецией - за выход в другую лигу

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Теги: Черчесов, Германия, Швеция



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