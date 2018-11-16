В выходные жители России увидят самый яркий осенний звездопад

Наиболее интенсивный метеорный поток Леониды могут наблюдать россияне две ночи подряд: с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября.

За час можно будет увидеть до 25 "падающих звезд". Самыми яркими Леониды были в 1833 году – тогда с неба "падали" тысячи звезд, передает Regnum.

Метеоры - это влетающие в атмосферу частицы кометы Темпеля-Туттля, которая обращается вокруг Солнца примерно за 33 года. Леониды признаны самым ярким "звездопадом" осени.

В начале августа жители Югры засняли пролетевший над Сургутом метеорит, который сгорел в атмосфере. О приземлении и разрушениях ничего не сообщалось, вероятно, болид сгорел, не долетая до поверхности Земли.

Добавим, в августе же можно было наблюдать метеорный поток Персеиды. Звездный дождь образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Туттля. В пиковые ночи можно наблюдать до 60 падающих звезд в час.