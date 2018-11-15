15 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Украина готовит "мощные санкции" против России из-за выборов в ДНР и ЛНР

Украина готовит новые санкции против России из-за выборов в ДНР и ЛНР, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
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По его словам, будет "мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и против тех, кто был руководителем, вдохновителем и организатором выборов".

При этом Турчинов анонсировал санкции и против "широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом и усиливают сферу безопасности и обороны Российской Федерации".

Также он пригрозил включить в санкционный список представителей европейских стран, которые "делали вид, что они наблюдают" за выборами.

Кроме того, Украина рассчитывает на введение новых более жестких санкций со стороны ЕС. Об этом сказала украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Клипмуш-Цинцадзе. Она надеется, что это заставит замолчать тех европейских политиков, которые заявляют о смягчении антироссийских санкций.

Как сообщало Накануне.RU, Киев призывал ЕС ввести новые санкции против России из-за выборов в Донбассе.

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Украина готовит "мощные санкции" против России из-за выборов в ДНР и ЛНР

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Теги: Украина, санкции, выборы, ДНР, ЛНР



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