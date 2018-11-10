СБУ завела уголовное дело по факту проведения выборов в ДНР и ЛНР

Управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях возбудило уголовное дело по факту организации "незаконных выборов на временно оккупированных территориях" - в ДНР и ЛНР.

Выборы глав и депутатов в территориях состоятся 11 ноября. Киев ранее заявлял, что не признает выборы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры. Выборы являются незаконными, отмечено в сообщении ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, ЕС также считает выборы в республиках незаконными.