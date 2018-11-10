Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР

Евросоюз не признает выборы в ЛНР и ДНР, запланированные на 11 ноября. Кампании нарушают Минские соглашения и суверенитет Украины, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.

В Луганске и Донецке пройдут выборы глав республик и депутатов, досрочное голосование уже началось. На Украине призвали ЕС ввести санкции против ДНР и ЛНР из-за выборов, Киев также угрожает уголовной ответственностью организаторам голосования.

Могерини заявила, что выборы в территориях могут проходить только по украинскому законодательству, из-за чего ЕС считает голосование недействительным.

ЕС рассчитывает, что Россия воспользуется своим "значительным влиянием" Донецк и Луганск в вопросе выборов.