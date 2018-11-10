11 Ноября 2018
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Политика За рубежом ДНР и ЛНР

Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР

Евросоюз не признает выборы в ЛНР и ДНР, запланированные на 11 ноября. Кампании нарушают Минские соглашения и суверенитет Украины, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини.
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В Луганске и Донецке пройдут выборы глав республик и депутатов, досрочное голосование уже началось. На Украине призвали ЕС ввести санкции против ДНР и ЛНР из-за выборов, Киев также угрожает уголовной ответственностью организаторам голосования.

Могерини заявила, что выборы в территориях могут проходить только по украинскому законодательству, из-за чего ЕС считает голосование недействительным.

ЕС рассчитывает, что Россия воспользуется своим "значительным влиянием" Донецк и Луганск в вопросе выборов.

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Евросоюз не признает выборы в ДНР и ЛНР

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Теги: выборы в ДНР, выборы в ЛНР, Евросоюз, Моргенини



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Ранее 10.11.2018 19:48 Мск СБУ завела уголовное дело по факту проведения выборов в ДНР и ЛНР

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