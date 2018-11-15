Губернатор Югры не сказала, когда в Пять-Яхе и Нефтеюганске появится чистая вода

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не смогла ответить о сроках решения проблемы с чистой водой в Пыть-Яхе и Нефтеюганске, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос задали жители Югры в официальной группе правительства региона "ВКонтакте". Они поинтересовались не только сроками решения проблемы, но и тем, как губернатор накажет виновных в срыве сроков реализации проекта.

Комарова констатировала, что "вопрос бородатый" с большим количеством "подводных камней".

"Оба города и мероприятия по обеспечению жителей чистой водой включены в госпрограмму, составленную по требованиям нацпроекта "Экология" "Чистая вода". В соответствии с программой будут выполнены мероприятия, чтобы жители могли получить чистую воду", - сказала Наталья Комарова.

Главный вопрос жителей – когда эта вода появится в кранах – губернатор оставила без ответа.