Губернатор Югры не сказала, когда в Пять-Яхе и Нефтеюганске появится чистая вода

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Губернатор Югры не сказала, когда в Пять-Яхе и Нефтеюганске появится чистая вода

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова не смогла ответить о сроках решения проблемы с чистой водой в Пыть-Яхе и Нефтеюганске, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос задали жители Югры в официальной группе правительства региона "ВКонтакте". Они поинтересовались не только сроками решения проблемы, но и тем, как губернатор накажет виновных в срыве сроков реализации проекта.

Комарова констатировала, что "вопрос бородатый" с большим количеством "подводных камней".

"Оба города и мероприятия по обеспечению жителей чистой водой включены в госпрограмму, составленную по требованиям нацпроекта "Экология" "Чистая вода". В соответствии с программой будут выполнены мероприятия, чтобы жители могли получить чистую воду", - сказала Наталья Комарова.

Главный вопрос жителей – когда эта вода появится в кранах – губернатор оставила без ответа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернатор Югры не сказала, когда в Пять-Яхе и Нефтеюганске появится чистая вода

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Наталья Комарова, пресс-конференция Комаровой, чистая вода, нефтеюганск, Пыть-ях



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.04.2017 09:03 Мск Чистая вода в Нефтеюганске появится через полтора года

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 454

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети