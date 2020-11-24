24 Ноября 2020
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кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Власти Нефтеюганска прокомментировали обращение горожан к Путину из-за качества воды

Власти Нефтеюганска не считают низкое качество воды, поставляемой в краны городских квартир, поводом для снижения тарифов. Об этом говорится в ответе на запрос корреспондента Накануне.RU об обращении жителей города к президенту России Владимиру Путину с требованием решить вопрос обеспечения муниципалитета чистой водой.

В администрации пояснили, что источником водоснабжения Нефтеюганска являются подземные воды. После прохождения стадии водоочистки, большинство компонентов в воде не превышает предельно допустимых концентраций.

Однако средние уровни показателей качества питьевой воды, отобранной после водоподготовки в рамках социально-гигиенического мониторинга и надзорных мероприятий, не соответствуют требованиям СанПиН к качеству питьевой воды. Также нормам не соответствует предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде по некоторым показателям химического состава (железо, аммиак). Железо в свою очередь оказывает влияние на органолептические свойства воды, в частности к превышению показателя цветности.

"Вода, прошедшая водоподготовку, подаваемая в распределительные сети города соответствует требованиям безопасности в эпидемическом и радиационном отношении. Какая либо информация, содержащая оценку опасности и риска для здоровья населения, связанная с дальнейшим потреблением воды, подаваемой потребителям города Нефтеюганска в администрацию города не поступала", - говорится в ответе на запрос.

Чтобы улучшить качество воды, в Нефтеюганске будет построена фильтровальная станция производительностью 24000 кубометров в сутки. Сумма финансирования составляет 500 млн руб., из них более 84 млн руб - федеральные средства, свыше 395 млн руб. - окружные и почти 20,8 млн руб - деньги города. В настоящее время заключен договор на выполнение работ по проектированию объекта Завершить их планируют к концу года.

Также власти Нефтеюганска ведут капитальный ремонт сетей водоснабжения, предусматривающий замену стальных труб на полиэтиленовые.

Прокомментировали в мэрии и жалобы горожан на повышение тарифов.

В администрации отмечают, что изменение тарифов на коммунальные услуги для населения происходит один раз в год с 1 июля и "ограничено индексами роста платы граждан за коммунальные услуги, устанавливаемыми Правительством РФ и губернатором Югры".

"Тарифы на холодную воду для потребителей города Нефтеюганска на 2020 год установлены в пределах ограничения изменения размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, и рост тарифа с 1 июля составил 3,6%. Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции, поэтапным доведением заработной платы до четвертого уровня, предусмотренного отраслевым тарифным соглашением в ЖКХ РФ", - говорится ответе.

Власти города отмечают, что несоответствие качества водоснабжения установленным санитарным нормам, в соответствии с действующим законодательством в сфере государственного регулирования тарифов на товары и услуги, не является основанием для пересмотра или снижения установленных тарифов. В Нефтеюганске подчеркивают, что тарифы на услуги холодного водоснабжения, установленные для потребителей Нефтеюганска, сложились ниже средних тарифов для населения по автономному округу на 15,6%.

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Власти Нефтеюганска прокомментировали обращение горожан к Путину из-за качества воды

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Теги: Владимир Путин, Наталя Комарова, чистая вода, нефтеюганцы, обращение



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