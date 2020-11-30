30 Ноября 2020
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вода кран нет воды водопровод (2011) | Фото:http://ecozoom.org

Прокуратура заставила мэра Нефтеюганска решить вопрос с чистой водой

Нефтеюганский межрайонный прокурор внес представления главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства автономного округа.

От мэра требуют принять надлежащие меры по очистке питьевой воды. Поручение прокуратура провела по обращениям горожан. Было установлено, что населению поставляется вода ненадлежащего качества,, поскольку станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до установленных нормативных показателей.

"Предложенные органом местного самоуправления методы по улучшению качества питьевой воды оказались неэффективными, что явилось основанием принятия мер реагирования в 2019-2020 гг.", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, к административной ответственности привлечен директор "Управления капитального строительства" за неправомерное изменение срока исполнения муниципального контракта по оборудованию пилотной установки на станции. Более того, в отношении него возбуждено уголовного дела. Прокуратура сообщает, что директор организации осуществил приемку и оплату фактически невыполненных работ при исполнении муниципального контракта по модернизации станции обезжелезивания. Дело возбуждено по статье "Халатность" и находится на рассмотрении в суде.

Руководитель "Службы единого заказчика" также наказан по ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ за нарушения при утверждении аукционной документации по ремонту ветхих сетей водоснабжения.

"В обращениях заявителями также указано, что в направленных им платежных документах цена за оказание услуги по водоотведению возросла практически в полтора раза. Решение о повышении предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги согласовано с Федеральной антимонопольной службой России. В целях выработки приемлемых решений по обозначенному вопросу по инициативе межрайонной прокуратуры в октябре 2020 года проведено рабочее совещание с участием представителей администрации города, Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и АО "Юганскводоканал". Обсуждены планируемые сроки обеспечения населения качественной питьевой водой, указаны возможные риски после ввода в эксплуатацию новых водоочистных сооружений и рассмотрены возможные варианты их решения", - говорится в сообщении.

Напомним, грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Жители Нефтеюганска подготовили обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием решить вопрос обеспечения муниципалитета чистой водой.

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Прокуратура заставила мэра Нефтеюганска решить вопрос с чистой водой

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Теги: Владимир Путин, Наталя Комарова, чистая вода, нефтеюганцы, обращение, прокуратура



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