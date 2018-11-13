"С йогой сейчас похуже - негде заниматься": Улюкаев рассказал, как ему сидится в колонии

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, как ему сидится в исправительной колонии. Он написал письмо в СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Алексей Улюкаев отбывает срок в ИК №1 в Тверской области. Как следует из письма, текст которого приводит News.ru, он работает в тюремной библиотеке, где есть более 15 тыс. книг: как русская классика, так и современная литература. По словам экс-министра, физическую форму за решеткой он поддерживает обыкновенной зарядкой на свежем воздухе: приседания, наклоны, отжимания.

"С йогой сейчас похуже - негде заниматься, но отдельные элементы в зарядку включаю", - пишет Улюкаев.

По его словам, скучает он "только по своим родным и близким". Также Алексей Улюкаев добавил, что судить о теперешнем состоянии экономики в стране было бы с его стороны "безответственно", так как он не располагает необходимой для этого информацией.

Напомним, в августе этого года президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву.