Улюкаев выплатил назначенный ему судом штраф

Экс-глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев выплатил 130 млн рублей штрафа по делу о взяточничестве.

"Сбербанк снял арест со счёта, мы перевели деньги на депозитный счёт приставов", — передаёт "РИА Новости" слова адвоката бывшего министра Ларисы Каштановой.

Напомним, в декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В конце октября, как сообщало Накануне.RU, Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счёта экс-главы МЭР для уплаты штрафа. В итоге было уплачено 125 млн рублей.