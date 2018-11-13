Дорожникам официально разрешили менять асфальт во время осадков

Росавтодор официально разрешил асфальтоукладчикам менять дорожное покрытие во время осадков.

В рекомендациях компаниям и чиновникам говорится, что обновлять асфальт можно при температуре до -10 градусов и при небольших осадках, пишут "Известия". При этом оговаривается условие соблюдения технологий.

Так, важно предварительно расчистить поверхность от снега, льда, пыли и грязи и просушить ее терморазогревателем. Непосредственно перед укладкой асфальта дорогу надо покрывать битумом, чтобы не образовывались снежные и ледяные корки.

При этом подчеркивается, что при выпадении более 5 мм осадков в день производить работы по устройству асфальтобетонных покрытий запрещается.

Отметим, в России дорожники часто укладывают асфальт в снег или дождь, сообщения об этом регулярно появляются в соцсетях.

Как сообщало Накануне.RU, в Екатеринбурге ставшая уже ежегодной традиция укладывать асфальт в снег и дождь сохраняется и при новом главе города. При этом Александр Высокинский заверял, что избавит Екатеринбург от грязи, а улицы принялся лично мыть с шампунем.

Ранее в Екатеринбурге во время подготовки к ЧМ-2018 по футболу очень креативно подошли к починке покрытия на улице Готвальда. Рабочие уложили на дно ямы лопухи, а потом засыпали асфальтом.