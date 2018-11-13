13 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Наталья Комарова отчитается о работе правительства 24 ноября

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 24 ноября выступит с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства региона и обратится к жителям Югры, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

В докладе глава региона назовет ключевые результаты 2018 г. и обозначит приоритетные направления развития автономии в 2019 г. Кроме того, Наталья Комарова назовет главную тему следующего года. Напомним, выбор темы продолжается на сайте "Открытый регион". Варианты: год радости, год друзей, год заботы, год безопасности, год природы, год науки и образования. Свою тему может предложить любой пользователь.

На ежегодный отчет губернатора приглашены почетные граждане Югры, выдающиеся деятели культуры и искусства, депутаты, руководители муниципалитетов, представители делового сообщества.

Напомним, 15 ноября Наталья Комарова проведет традиционную пресс-конференцию для СМИ региона.

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Наталья Комарова отчитается о работе правительства 24 ноября

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Теги: Наталья Комарова, Правительство ХМАО



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